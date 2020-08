Under onsdagskvällen körde ett tåg in i ett träd som ledde till att dieseltankar slogs sönder och över 1000 liter diesel har läckt ut, uppger P4 Kalmar. Stoppen gäller mellan Rimfors och Vimmerby och enligt Trafikverket har tåg ställts in på sträckan Kalmar-Linköping.

Tåg som ställs in ersätts med buss.

Enligt Trafikverket beräknas tågen köra igen tidigast klockan 11.