Lite slängd mat bland helgsoporna

Varje år slänger de svenska hushålen drygt 700.000 ton mat i soporna, och julen beskrivs som en högtid då vi äter – och slänger – mer mat.

Men tittar man på antalet gröna påsar med matavfall som hämtats in till avfallsanläggningen Moskogen utanför Kalmar efter årets julhelg, så ter sig inte sambandet lika självklart.

”Ser inte ett ökat svinn”

På avfallsanläggningen Moskogen utanför Kalmar separeras matavfallet från övriga sopor med hjälp av en optisk avläsare.

Visst har det kommit in mer sopor under julen, omkring 15-20 procent mer på totalen, men andelen slängd (och sorterad) mat är procentuellt inte större än under en normal vecka.

– Vi ser inte ett ökat svinn bland våra medlemskommuner, säger Magnus Ivansson, avdelningschef avfall på Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) som samlar avfall från fem kommuner i Kalmar län.

Mer mat sorterades 2017

Under året har man däremot märkt av att hushållen blivit bättre på att sortera sitt matavfall i den gröna påsen. Mängden insamlat matavfall har under 2017 ökat med omkring 10.000 ton i KSRR:s anläggning.

Och det är en beteendeförändring som i sig kan förklara varför matsvinnet kring jul i år inte tycks vara så stort, tror Magnus Ivansson.

– När man börjar sortera matavfall så ser man själv hur mycket man faktiskt kastar, säger han.

Mat ligger kvar i förpackningar

Men att undersöka hushållens matsvinn bara med hjälp av de gröna påsarna ger inte heller en helt rättvisande bild. En del av maten hamnar nämligen på helt andra ställen än i den gröna påsen.

– Vi har ett mörkertal i vårt restavfall. Där finns mycket förpackningar där det kan ligga kvar matrester, köttfärs eller yoghurt och så vidare. I januari kommer vi göra en stor plockanalys av avfallet för att se hur mycket förpackningar det är och sen titta på vilka åtgärder vi måste vidta, säger Magnus Ivarsson.