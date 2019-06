John Lundvik och Alexander Mahmoud sommarpratar i P1

Melodifestivalvinnaren 2019 John Lundvik från Växjö ska sommarprata den 15 juli och författaren och fotografen Alexander Mahmoud ska prata den 25 juli.

John Lundvik växte upp i Växjö och är låtskrivare och sångare. Han har tävlat i melodifestivalen två gånger, nu i våras blev det vinst med låten ”Too late for love“ som slutade femma i Eurovision. Han har även skrivit låten till kronprinsessan Victorias bröllop ”When you tell the world you´re mine”.

Alexander Mahmoud från Grimslöv har varit nominerad till Stora journalistpriset i olika kategorier två gånger. Han jobbar i dag på Dagens nyheter.

Även Emma Leijnse från Växjö ska sommarprata den 15 augusti. Hon är journalist på Sydsvenska dagbladet och bevakar vad som händer kring skolan.