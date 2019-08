Liten användning av dagen efter-piller i Kalmar län

Det är Nyhetsbyrån Siren som jämfört hur det ser ut med försäljningen av akut-p-piller i landet. Jämförelsen handlar om antal dygnsdoser per tusen invånare. I Kalmar län såldes 17 doser per tusen invånare, i Kronobergs län 21 doser per 1000 invånare och i Stockholm 37 doser per 1000 invånare.

Men Kalmar län skiljer sig inte bara när det handlar om användandet av akut-p-piller, utan går också emot trenden i riket, som visar att det blir allt vanligare med akut-p-piller. Enligt E-hälsomyndigheten, som Nyhetsbyrån Siren hämtat uppgifterna från, har användandet ökat med 14 procent de senaste tio åren, men i Kalmar län har det minskat med ungefär lika mycket under samma period.

Det finns flera faktorer som förklaring till de regionala skillnaderna. Kajsa Hagstrand som är barnmorska på RFSU säger att det kan handla om attityd, tillgång till andra sorters preventivmedel och hur personerna skyddar sig och därmed behovet av akut-p-piller.

– En ytterligare faktor som också spelar in och kan påverka skillnaderna mellan länen är att man träffar fler människor i en storstad, säger Kajsa Hagstrand till Nyhetsbyrån Siren.