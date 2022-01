Kalmarhems nya satsning – bostäder utan bilbehov

Nyligen ansökte Kalmarhem om bygglov hos Kalmar kommun för att få bygga tre nya byggnader som sammanlagt ska ha 137 lägenheter i Funkabo, precis vid rondellen.

– Det känns jätteroligt att vi bygger i Funkabo, Vi har i uppdrag att bygga 75 lägenheter per år under en femårsperiod, och det har vi klarat de senaste fem åren, säger Per Stephani, vd för Kalmarhem.

Färre bilar – fler cyklar

Tanken är att de nya byggnaderna ska vara klimatsmarta, med färre parkeringsplatser för bilar men med fler cykelställ.

Det finns personer som jobbar utanför Kalmar och är i behov av bil. Hur ska de klara av att bo i området?

– Tanken är att de som inte behöver bil i vardagen ska få möjligheten att bo här. Vi kommer att bygga parkeringar men profilen på boendet är att man ska inte behöva ha bil, säger Per Stephani.

Det kommer att finnas flera cykelställ och även en elbilspool, där man kan få hyra bil, säger han.

Behövs det verkligen så många nya lägenheter?

– Ja, vår uppfattning är att det gör det. Vi har en generell kötid hos oss på tre och ett halvt år. Det är alldeles för länge, säger Per Stephani.

På bilden ser man en karta över det nya området som ska byggas i Funkabo. Det nya området kallas för Visiret. Foto: Kalmarhem

I videon ovan kan du höra projektledaren Ami Rosén berätta mer om hur just de här byggnaderna ska byggas klimatsmarta.