Katastrofsommar för tågen i Kalmar län – varannan avgång inställd

Höga sommartemperaturer, personalbrist och stora underhållsbehov ställde till det för tågtrafiken på Stångådals- och Tjustbanan havererade under sommaren. Region Kalmar Län konstaterar nu att 227 tåg ställdes in under fem veckors tid under sommaren, en siffra som är extrem även för Kalmar län.

– Det finns flera orsaker, dels att vi har fordonsbrist på grund av underhållsbehov. Dessutom gjorde värmen att tåg ställdes in eller blev försenade på grund av risken för solkurvor, säger Katarina Seijsing.

Sätter tryck på Trafikverket och SJ

Tillsammans med andra län har Kalmar länstrafik nu satt extra tryck på Trafikverket och SJ för att förbättra trafiken. Trafikverket bör sätta in åtgärder för att göra själva rälsen mer robust, och SJ måste se till att det finns fler som kan köra tågen, enligt Katarina Seijsing.

– De behöver också se över sin verkstad om de haft tillräckligt med tider för underhåll.

Slår mot länspendlare

Region Kalmar län anser att det nu är dags för Trafikverket att prioritera Stångådals- och Tjustbanan. Bland annat handlar det om att rälsen här inte är helsvetsad, vilket gör den extra känslig för värmen med ökad risk för solkurvor.

– Det är våra resenärer som drabbas och det blir en förtroendefråga i slutändan, säger Katarina Seijsing.

SVT berättade nyligen om problemen med kollektivtrafiken med buss över länsgränsen mellan Kalmar län och Östergötland. Även här har tågtrafiken en viktig funktion säger Katarina Seijsing.

– Delvis är det ju därför vi kör tågtrafiken, vi har inte busstrafik där där.

