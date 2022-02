Tre skolklasser tvingas lämna vattenskadad skola i Västervik

Det handlar om ett varmvattenrör i golvkonstruktionen under textilslöjdsalen som har har sprungit läck och orsakat vattenskador på isolering och spånskivor i och under golvet. Under onsdagen gjorde fastighetsägaren Tjustfastigheter en inspektion av konstruktionen med hjälp av en saneringsfirma.

Igår kom beskedet att skadorna påverkar runt en fjärdedel av skolans yta, som måste spärras av, saneras och byggas om. Tre klasser, i årskurs 2, 3 och 5, tvingas flytta från lokalerna omgående. En sjätteklass kommer undan med att byta klassrum.

”Måste improvisera”

Under fredagen kommer flytten från klassrummen dra igång, men skolan hade fredagsmorgonen ännu inte lyckats säkra upp nya klassrum.

– Tyvärr måste vi improvisera lite när det gäller måndag och tisdag, då vi redan nu kan säga att vi inte har nya lokaler på plats. Vi arbetar just nu med olika idéer om lektioner utomhus, filmvisning och idrottsverksamhet för de mest berörda eleverna, självklart informerar vi omgående så snabbt vi har de planerna klara, säger Ewa Myhrén, grundskolechef på Västerviks kommun i ett pressmeddelande.

Orsaken till att skolan klasserna måste evakueras är en överhängande risk för mögeltillväxt när byggnaden öppnas för reparation.