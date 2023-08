Kommunalrådet kritisk till dom – trots att kommunen fick rätt

– Jag trodde inte att det här skulle gå den här vägen, säger kommunstyrelsens ordförande i Västervik, Harald Hjalmarsson (M) om mark- och miljööverdomstolens dom kring vindkraftsprojektet i Tribbhult i Västerviks kommun.

Domstolen slår fast att det är fritt fram för en kommun att göra som Västerviks kommun – först säga ja och sedan, två år senare, lägga in sitt veto mot en vindkraftsetablering.

Även Harald Hjalmarsson själv har haft olika åsikter i frågan över tid. Först var han positiv, men när kommunfullmäktige bestämde sig för att lägga in sitt veto avstod han från att rösta och menar att det var just för att han var tveksam till om det var lagligt att ändra sig så sent i tillståndsprocessen.

”Trodde inte att det skulle gå”

– Jag såg det som att det här måste prövas juridiskt vilket är huvudfrågan i det här ärendet. Nu har vi fått det prövat, och jag personligen trodde inte att det skulle gå.

Harald Hjalmarsson tror att domen kan leda till att fler kommuner använder sin vetorätt senare i processen.

– Jag är övertygad att det här beslutet kommer få större konsekvenser, det har varit ett stort intresse i huruvida man kan ompröva ett veto, säger Harald Hjalmarsson.