Tjejer från Oskarshamn tränar inför cheerleadingtävling i USA

Det var i maj tidigare i år som Oskarshamnsklubben Shade vann en tävling som gav dem en plats i cheerleadingtävlingen The Summit i USA. Tävlingen bär av i maj 2024 och laget har hyrt in koreografen John Zapater från New York för att ladda inför tävlingen.

– Jag jobbar med laget på deras tävlingsrutin. Jag har jobbat med det här i över 26 år och jag tror ärligt talat att om de gör en ren rutin, utan några misstag, så borde de ta sig till topp 10. Om inte högre, säger John Zapater efter den första träningen med laget.

Tjejerna ser fram emot tävlingen

Föreningen har funnits sedan 2016 och det är första gången som de åker iväg på tävling utomlands. För att få ihop pengar till resan har föreningen startat försäljningar, insamlingar och evenemang.

– Skulle vi inte få ihop tillräckligt får vi stå för resten själva, säger Ebba Sjösten.

Tjejerna i laget ser fram emot tävlingen och nerverna börjar redan kännas för många av dem.

– Nu när vi har fått lära in vårt nya program med honom känns det jättebra. Det kommer bli jättekul och det känns som vi har en bra chans i tävlingen, berättar Adelia Simonsson.