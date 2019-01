Kritik mot Kalmars behandling av ensamkommande

– Vi är arga för att kommunen inte tar sitt ansvar, säger Jessica Rydell, en av initiativtagarna till uppropet.

Hon är en av de som har arbetat ideellt med personer som har fått avslag på sin asylansökan och därefter ansökt om ett uppehållstillstånd för att slutföra sina gymnasiestudier. Under tiden har många av dem blivit av med sin bostad i väntan på besked om huruvida de får stanna.

– Förut var de inte kommunens ansvar, men nu har många fått sina uppehållstillstånd och då är de det, menar hon.

Olika regler

Enligt gruppen bakom uppropet gör alla kommuner runt Kalmar – Nybro, Mönsterås, Borgholm, Mörbylånga och Torsås – en annan bedömning vad gäller försörjningsstöd och hjälp med bostad.

– Några i Kalmar har fått svaret att de tidigare har bott gratis hos en familj och därför klarar sig på CSN. Vad jag har hört har ett 20-tal ungdomar redan flyttat till Nybro, och bara i veckan flyttade två ungdomar till Mörbylånga. De två har redan fått pengar.

Alla kommuner har inte varit lika hjälpsamma. I Göteborg riskerar hundratals personer i samma situation att bli bostadslösa.

Namninsamling

En namninsamling kan skrivas under på NBV i Kalmar på fredagskvällen, under evenemanget ”En kväll för allas lika värde”, samt under en välgörenhetskonsert i domkyrkan på söndag.

Namnlistan kommer att överlämnas till chefen för socialförvaltningen i nästa vecka.

SVT Nyheter Småland har sökt kommunen för en kommentar.