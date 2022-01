Kronobergs sjukhus upp i stabsläge: ”Pressat läge”

– Just nu har vi ett pressat läge med många inlagda patienter och ett högt inflöde av nya patienter. Framför allt är det många patienter med covid-19 som har lagts in under veckan, och vi tror att det kommer att fortsätta ett tag till, säger Florence Eddyson Hägg, sjukhuschef.

Smittspridningen av av covid-19 och omikron har ökat snabbt de senaste veckorna, och det är en av anledningarna till att trycket på sjukhusen har ökat. En annan är att det är hög sjukfrånvaro på sjukhusen.

Vårdplatsläget kommer att följas dagligen under helgen.