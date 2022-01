Problem med tomma testlådor – regionen misstänker bunkring

Under vecka 2 skickade Region Kalmar in 12 000 PCR-tester för analys i labb. Men länets tillgängliga testkapacitet, det vill säga hur många prover man får skicka in för analys och få svar inom ett dygn, var betydligt högre – drygt 22 000.

Bunkrar PCR-test

I många av länets självplockslådor har det trots det gapat tomt de senaste veckorna, och lådor töms lika snabbt som de fylls på.

– Det låter kanske som att det finns fler testkit kvar än det faktiskt gör. Jag tror inte det innebär att det finns 10 000 testkit kvar som inte tagits. För det plockas ut väldigt många kit, fler än det kommer tillbaka till oss för analys, säger Andreas Delphin, testsamordnare i region Kalmar län.

Ett problem som regionen tidigare påtalat är att folk bunkrar PCR-tester till senare tillfällen, eftersom de är svåra att få tag på.

”Logistiken mäktar inte med”

Men Andreas Delphin tillstår att självplockslådorna i vissa mindre kommuner aldrig blir helt tömda efter en dag.

Kan ni inte omfördela testkiten till där efterfrågan är störst så folk slipper köa?

– Det är inte så enkelt, det går inte att fördela på ett dynamiskt sätt. Logistiken mäktar inte med helt enkelt. Vi måste ha det jämnt i länet, annars ger vi fördelar till invånarna på vissa orter och sämre service på andra orter.

Strategi: Inte lägga test på hög

Region Kalmars strategi är att bara lägga ut den mängden test varje dag som man mäktar med att analysera inom ett dygn. Strategin har dock gjort att regionen lyckats undvika att tester läggs på hög med långa väntetider som följd.

I veckan fick Region Kronoberg helt pausa sin testning bland allmänheten just av den anledningen.

– Ska man få ut vettig effekt av testningen gäller det att få provsvaren snabbt, särskilt nu med omikronvarianten. Lägger vi ut fler tester än som går att analysera fyller inte provtagningen den funktionen den ska ha, säger Andreas Delphin.