Färre köpte julklappar till fattiga barn genom Läkarmissionen

* I år samlade Läkarmissionen in julklappar till fattiga barn för tjugonde året i rad och totalt har man under åren samlat in 560 000 paket.

* Julklapparna köps in och slås in i ett paket av barn i Sverige. Sedan skickas de via Läkarmissionen till barn i fattiga familjer och på sjukhus, skolor och barnhem i Moldavien, Ukraina och Rumänien.

* Alla julklappar ska innehålla samma sak: blyertspenna, pennvässare, suddgummi, skrivhäfte, ritblock, ask med färgkritor, tvål, tandborste, tub med tandkräm, tablettask, reflex och ett jul- eller vykort med en personlig hälsning på engelska.

* Mer information finns på Läkarmissionens hemsida.