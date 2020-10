Man anhållen för försök till grov misshandel – orsakade dödsolycka 2017

Mannen anhölls samma dag för försök till grov misshandel och han utreds även för en misstänkt stöld.

– Jag ska fatta beslut om jag tänker skicka in en häktningsframställan under tisdagseftermiddagen. Eller jag vet ju vad jag tänker göra, men det är inget jag kan gå ut med just nu, säger Johan Henningsson åklagare vid Åklagarmyndigheten i Kalmar.

Dömd för fler brott

Åklagarens häktningsframställan ska vara inlämnad senast onsdag förmiddag. Utöver dödsolyckan i Skrika är mannen även dömd för andra brott som bland annat olovlig körning, narkotikabrott och rattfylleri.