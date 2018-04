Miljonbelopp ska bryta ojämlikhet i länens skolor

Kommunerna kan ansöka om pengar. Kalmar län kan ta del av totalt 27,4 miljoner kronor inför höstterminen och mest pengar per elev kan Högsby, Hultsfred och Borgholms kommuner ansöka om.

Kronobergs län kan ansöka om 26,1 miljoner kronor, och Lessebo, Uppvidinge och Tingsryds kommuner kan få mest pengar per elev i länet.

Fasas in under treårsperiod

Det statliga stödet fasas in under tre år enligt Skolmissionens förslag till regeringen. Under 2018 avsätts 1 miljard kronor, år 2019 3,5 miljarder och från år 2020 avsätts 6 miljarder kronor årligen.

Skolorna och kommunerna avgör själva hur pengarna ska användas, utefter egna analyser av vad som gör mest skillnad.