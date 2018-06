Färre viltolyckor i Småland

Viltolyckor sker oftast i gryningen. Sommardagarna är långa och det kommer in färre rapporter om olyckor. Rådjur är de som står mest i riskzonen för att bli påkörda på landsvägarna. Med tanke på hur många sjöar som finns i Småland ökar risken ytterligare.

– Kombinationen av många djur och mycket bilar leder till många olyckor. Därför gäller det att ha radar åt sidorna och ha kunskap om miljön man befinner sig i, eftersom det finns många sjöar i närheten där djuren dricker, säger Fredrik Bergh, informationssekreterare på polismyndigheten.

Statistik visar sjunkande tal

Trots att risken är stor har statistik visat att färre olyckor rapporterats in under sena våren och tidiga sommaren. Under 2017 rapporterades drygt 5 000 olyckor i hela Småland under perioden. Det är ungefär 500 fler än vad som rapporterats i år. Att många inte rapporterar olyckor kan ligga till grund för minskningen.

– Det finns ett stort mörkertal som är svårt att mäta. Många vet inte var de ska ta vägen när de kör på ett djur, för det är inte brottsligt att köra på ett djur. Däremot är det ett brott att inte rapportera om det, säger Fredrik Bergh.

Döda djur inte polisens uppgift

Är olyckan framme är det inte polisen som är ansvarig för att djuret tas om hand. Markägaren är den som bär ansvaret.

– Markrättsinnehavaren ska ha djuret när det har avlidit, det är inte polisen som myndighet som automatiskt har rätt till det, säger Fredrik Bergh.