Misstänkt mordbrännare omhäktad

Mannen anhölls i början av september och har suttit häktad i två veckor. Åtal skulle ha väckts under torsdagen, men då åklagaren lämnat in ansökan om förlängd åtalstid hölls en omhäktningsförhandling under onsdagen.

Tingsrätten valde att gå på åklagarens linje och förlängde häktningstiden av mannen till den 9 oktober med motiveringen att risken är stor att han antingen förstör bevis eller fortsätter begå brott. Mannens försvarare ville dock att han skulle försättas på fri fot.

Mannen är misstänkt för för att ha anlagt 27 bränder i Mönsterås och Högsby kommuner under maj månad till juli i år. Själv nekar han till anklagelserna.