På bilden som Polisen i Kalmar lagt ut på sin facebooksida syns den sten som hittades kluven mitt itu i ett grönområde i bostadsområdet Lindsdal. I omtilliggande terräng och träd upptäcktes även splitter och metall från laddningen. Foto: Polisen/Skärmdump

Misstänkt sprängning norr om Kalmar – klöv sten mitt itu

Sent under lördagskvällen larmade ett flertal personer om en hög smäll i Lindsdal, norr om Kalmar tätort. När polisen var på plats under söndagen hittades en sten som kluvits mitt itu, skriver polisen på Facebook.

– Vi fick in ett larm vid 22-tiden från flera personer att man hört smällar. Vi skickade dit ett flertal resurser som gjorde kontroll, men kunde i det läget inte finna något, säger Katarina Rusin, pressinformatör på polisen region syd. Söker vittnen Dagen efter upptäckte allmänheten en sten som misstänks ha sprängts mitt itu i ett grönområde i Lindsdal och larmade polis: ”Polisen fick idag larm om en sprängd sten i ett grönområde i norra Lindsdal. Sprängladdningen har varit så kraftig att stenen delades mitt itu. Splitter i form av stenbitar och metall från laddningen hittades så långt som hundra meter därifrån” skriver polisen Kalmar Öland på sin Facebooksida. Platsen för spängningen ska vara ett grönområde i norra Lindsdal där allmänheten ofta vistas, där det bland annat finns en grillplats och en pulkabacke. Polisen söker nu uppgifter om någon kan ha sett eller hört något som har koppling till händelsen. Dela Dela

