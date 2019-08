Nedbrunna skolan skulle rivas – möte bara timmar innan branden

Åkeboskolans framtid har varit i en politiskt het potatis i Borgholms kommun. Under året togs ett politiskt beslut om att de gamla delarna av skolan skulle rivas och att nya lokaler skulle stå klara 2021.

Under tisdagkvällen hölls ett styrgruppsmöte för att starta upp projektet, bland annat togs det fram upphandlingsunderlag. Fem timmar senare kom larmet om att de lokaler som enligt planen skulle rivas stod i lågor.

– Jag trodde inte det var sant när branden startade, det är ett helt sjukt sammanträffande, säger Ilko Corkovic (S), kommunalråd i Borgholm.

Gamla lokalerna som brann

Det är den gamla delen av skolan, byggd 1967, som skulle rivas enligt kommunens plan, och det är den delen som nu brunnit ner.

Det är ännu inte fastställt vad som orsakade branden, men en av teorierna är att ett åsknedslag kan ha legat bakom. Polisen har därför inlett en förundersökning för att utesluta att brandorsaken inte beror på något annat.

”Naturlig förklaring”

Förhoppningen är att försäkringen ska täcka de värden som förstördes i branden. Någon oro för att någon ska ha tänt på för att få loss försäkringspengar finns inte hos Ilko Corkovic.

– Det finns starka vittnesmål om att branden har en naturlig förklaring. Vår förhoppning är att få ersättning för de värden som förstördes, inte att få pengar för det planerade nybygget, säger Ilko Corkovic.

En skadeanmälan skickades in under onsdagen och ett möte mellan kommunen och försäkringsbolaget är planerat under fredagen.