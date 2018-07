Nu lämnar räddningstjänsten Kristdala

– Det ser väldigt bra ut och det ryker inte speciellt mycket någonstans längre, sägerJonas Neldemyr, räddningschef vid Räddningstjänsten i Oskarshamns kommun.

Bra insatser under gårdagen

Enligt honom gjordes en riktigt bra insats under gårdagen då brandmännen jobbade med att också se till att släcka branden på djupet innan de idag låter skogsägarna ta över.

– Det har gått riktigt riktigt bra och vi är väldigt nöjda med insatsen som helhet, säger Jonas Neldemyr.

Branden startades av en skogsmaskin under söndagen och spred sig under början av veckan till cirka 40 hektar. Under veckan är det är ett hundratal brandmän som jobbat i treskift för att släcka den.