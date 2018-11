Ny miljonsatsning på skrotning av fritidsbåtar

I Sverige finns tusentals icke sjödugliga båtar som skulle behöva skrotas och det är inte helt ovanligt att kommuner har problem med sjunkande båtar likt den pråm som sjönk i Kalmar för några veckor sedan.

Men det finns idag inget system för producentansvar för fritidsbåtarna då de ska skrotas som till exempel inom bilbranschen. I stället är det den sista båtägaren som är ensam ansvarig, och att skrota en båt är ofta en dyr historia.

Pengarna slut efter bara två månader

Under september och oktober avsatte Havs- och vattenmyndigheten därför två miljoner kronor till bidrag till båtägare som ville skrota sina båtar under hösten. Detta ledde till att totalt 265 båtar återvanns under september och oktober, vilket är mer än dubbelt så många som totalt i fjol.

Men pengarna räckte bara i två månader och ytterligare 250 båtägare står i kö för att få ta del av skrotbidraget. Därför har myndigheten nu beslutat att skjuta till ytterligare pengar.

– Det här visar att båtägare vill skrota sina fritidsbåtar på ett miljövänligt sätt. Vi har nu beslutat att satsa ytterligare 1,2 miljoner kronor i år, säger Lisa Bredahl Nerdal på Havs- och vattenmyndigheten i ett pressmeddelande.