Nya fall av kikhosta i både Kalmar och Kronobergs län

Enligt Folkhälsomyndigheten ökar antalet fall av kikhosta i Sverige igen, efter att ha legat på låga nivåer sedan 2020.

I oktober rapporterades 43 fall nationellt, fyra av fallen var barn under ett år. Totalt har 91 fall av kikhosta rapporterats in under 2023.

Eftersom spädbarn drabbas hårdast uppmanar nu Folkhälsomyndigheten små barn och gravida att vaccinera sig.

– Av de konstaterade fallen i Kalmar län är det bara vuxna som har smittats, säger Lisa Labbé Sandelin.

Minskning av kikhosta under coronapandemin

Folkhälsomyndighetens årsstatistik över inrapporterade fall av kikhosta visar en minskning av fall i region Kalmar och Kronoberg efter 2020. Minskningen sedan 2020 kan antas bero på smittskyddsåtgärderna som vidtogs i samband med covid-19-pandemin.

Under 2023 har tre fall av kikhosta konstaterats i region Kalmar och ett fall i region Kronoberg. Det är de enda konstaterade fallen av kikhosta sedan 2020.