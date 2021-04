Episke Nybro-kommentatorn inför kvalet: ”Nu har man stolpe in”

Tis 13/4 18:00 Nybro Vikings IF – Mariestad BoIS HC

Fre 16/4 18:00 IF Troja/Ljungby – Nybro Vikings IF

Mån 19/4 18:00 Nybro Vikings IF – Hudiksvalls HC

Tor 22/4 18:00 Hudiksvalls HC – Nybro Vikings IF

Sön 25/4 16:00 Nybro Vikings IF – IF Troja/Ljungby

Ons 28/4 18:00 Mariestad BoIS HC – Nybro Vikings IF