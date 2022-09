Ölandspartiet var dagar från att försvinna – listorna försvann

Under ett par veckor var det oklart om Ölandspartiet i Borgholm skulle kunna ställa upp i årets kommunval. Valsedlarna var borta. Men efter att de hittades säger partiets båda toppnamn Ann-Marie Precenth och Per Einarsson att de vill fortsätta partiets arbete i Per Lublins anda. Foto: Karin Ahlgren