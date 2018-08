Länsstyrelsen avråder sjöfart när fartyget bogseras

Bogseringen av det havererade lastfartyget Makassar highway har pågått sedan tisdagskvällen. Fartyget beräknas nå hamn i Oskarshamn under torsdagsmorgonen, och Länsstyrelsen i Kalmar avråder nu all sjöfart i området under bogseringen.

Under onsdagseftermiddagen inträffade ett nytt utsläpp av olja till havs efter att bogseraren provat att öka farten. Risken för att den oljan ska nå land bedöms av Kustbevakningen vara låg. Räddningsledare uppmanar fortfarande allmänheten att undvika all kontakt med olja i vattnet och på land.