Oskarshamnsborna till val om att öppna stängt äldreboende

På Kristinebergsskolans matsal, som för dagen var en vallokal träffar vi Ingegerd Johansson och hennes man som promenerat till vallokalen för att få rösta.

– Det är självklart för mig att rösta. Och jag som snart blir 80 år kan ju komma att behöva och den dagen kommer när jag behöver komma till ett äldreboende. Och vet du, att komma till Misterhult vore ett straff för mig, säger hon, innan hon går in i vallokalen för att lägga sin röst.

”Vi som ska bestämma”

Göta Blomqvist och hennes man som kommer ett par steg efter Ingegerd.

– Jag är från Misterhult från början och jag tycker att det är viktigt att landsbygden får leva, säger hon.

Mats Blomqvist säger att det handlar om principer.

– Det är vi som ska bestämma det, inte politikerna, säger han.

Vallokalen har öppet till klockan 20 under söndagskvällen. Och valresultatet kommer troligen att vara färdigräknat sent under söndagskvällen.

Hör Oskarshamnsborna i klippet ovan.