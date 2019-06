Östers Filip Örnblom blev målgörare när Växjölaget spelade 1-1 mot serieledarna Varberg. Foto: Jesper Zerman Bildbyrån

Öster tog poäng mot serieledarna

Östers IF kryssade för fjärde matchen i rad. Under måndagskvällen blev det 1-1 mot serieledarna Varberg efter ett sent insläppt mål.

Öster verkade länge gå mot tre poäng och vinst mot serieledarna men i 84:e minuter kvitterade Varberg till 1-1 genom Robin Book . Det var Filip Örnblom i Öster som gjorde 1-0 till under första halvleken. Efter en poäng ligger Östers IF näst sist i tabellen med elva inspelade poäng. Dela Dela

