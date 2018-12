Dom om tiggeri kommer att överklagas

Erik Johnsson företräder en av sönerna i den familj som i går dömdes för att ha lurat sina bulgariska landsmän till Sverige för att tigga. Efter ett samtal med klienten på torsdagseftermiddagen har han nu bestämt sig för att överklaga.

– Den enkla anledningen är att min klient är felaktigt dömd och att bevisningen inte är tillräcklig. Det är inte styrkt att min klient rekryterat eller vilselett någon att tigga. I domen kan jag till exempel inte heller se att man berört det faktum att min klient har arbetat och tiggt i Sverige utan menar att mycket av pengarna som har skickats kommer från andra tiggare, säger Erik Johnsson.

Bevis för skattat arbete – målade hus

39-åringen har bevis för att han arbetat genom att ha målat ett hus under sin tid i Sverige genom att den som beställde arbetet har betalat in skatt för arbetet. Erik Johnsson menar att det tyder på att det som hans klient har berättat om att han även jobbat åt flera andra personer under sin tid i Sverige, stämmer.

Men det är ju bara ett hus som han bevisligen har målat?

– Jo, men det faller sig naturligt att man inte berättar om att man har betalat svart, säger Erik Johnsson.

Menar att den dömde själv har tiggt

Enligt Erik Johnsson finns det också ett vittne som styrker att hans klient i olika perioder har tiggt utanför en butik.

– Men polisen har inte spanat på just den plats där min klient i huvudsak har tiggt. De kan bara belägga att han inte har tiggt när polisen har spanat. Utredningen inte alls så robust som åklagaren vill göra gällande.