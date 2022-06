Patienter i Ljungby kan skickas till akuten i Växjö i sommar

Region Kronoberg har försökt lösa bemanningssituationen genom att flytta personal mellan avdelningar, men det har inte varit tillräckliga åtgärder.

– Region Kronoberg behöver under några veckor i sommar samordna resurser på länets akutmottagningar, skriver Florence Eddyson Hägg, sjukhuschef, i ett pressmeddelande.

Detta innebär att patienter, efter bedömning på akutmottagningen i Ljungby, kan behöva söka vård i Växjö.

Ljungby ska satsa på allvarligt sjuka

Tanken är att allvarligt sjuka patienter ska behandlas i Ljungby men att andra patienter kan komma att bli hänvisade till akutmottagningen i Växjö, jourläkarcentralen i Växjö eller egenvård via 1177.

– Vissa sjuksköterskor från akuten i Ljungby kommer att arbeta sina pass i Växjö istället. I Växjö har vi möjlighet att expandera lokalerna och ta emot ett större antal patienter, skriver Florence Eddyson Hägg.

Förutom detta stänger även Jourläkarcentralen i Ljungby tillfälligt. Även den har en stor brist på sjuksköterskor och behöver därför hållas stängd under helger under veckorna 25-33. Patienter hänvisas under den perioden till jourläkarcentralen i Växjö.

