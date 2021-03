Personal hotad och slagen i matbutik i Lessebo – vill porta ungdomar enligt nya lagen

Den unga mannen hade informerats att han inte var välkommen in i butiken efter upprepade problem med bland annat stölder. Men när han under söndagen kom in för att köpa en glass vägrade han acceptera personalens instruktioner.

– Då följde de efter honom och ville ha ut honom, och det uppstod handgemäng med personalen och han hotade även personalen, säger Samir Cehic, jourhavande förundersökningsledare vid polisen i Växjö.

18-åringen greps av polis under söndagskvällen men släpptes efter förhör. Han är misstänkt för misshandel och olaga hot.

Överväger tillträdesförbud

Coop-butiken i Lessebo överväger nu att använda den nya lag som innebär att åklagare kan fatta beslut om tillträdesförbud för kunder som upprepade gånger stjäl eller ställer till problem i butiker. Och det på fler personer än bara 18-åringen.

– Ja det måste vi göra om de inte följer Sveriges lagar, säger Jan Karlsson, butikschef.

– Som jag har förstått lagen är det en ganska lång väg dit, som kräver flera anmälningar och domstolsbeslut, men vi har upprepade problem med ungdomar som inte följer coronarestriktioner och slåss med personalen. Vi hade fem polisbilar här i torsdags, två igår, säger Jan Karlsson, butikschef.