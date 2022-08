Plattform för samtal om lokala frågor under valrörelsen

När SVT kommer till den tomma affärslokalen i centrala Växjö på fredagsförmiddagen hålls en kreativ drop in-verkstad kring hur ett hållbart samhälle skapas. Men under den första timmen var det ännu ingen som dykt upp.

Pål Karlsson är aktiv i föreningen Växjö forum som startat upp Demokratitorget tillsammans med Naturskyddsföreningen och föreningen Tankarnas trädgård. Syftet är att öppna upp för dialog i samband med valrörelsen. De har öppet alla dagar men även vissa kvällar.

– På dagarna är det drop in då man kan komma hit och prata med oss som är här, läsa på på våra affischer och ta lite broschyrer, säger han till SVT Småland.

Stort intresse för föreläsningar på kvällarna

Enligt Pål Karlsson har intresset varit störst på kvällarna då olika föredragshållare har bjudits in.

– Första kvällen om vårdfrågan, då var det fullsatt.

Vilka är det som kommer till lokalen här?

– Ja, det är alla, ett gäng ungdomar har varit här men annars är det mest äldre förstås, säger Pål Karlsson.

Under de kommande veckorna kommer lokala politiker att bjudas in och förhoppningen är att de då ska svara på en del av de frågor som besökarna lämnat in.

”Intresset finns”

Men om medborgarna inte kommer på exempelvis regionfullmäktige, vad är det som säger att de ska göra det via er?

– Vi blir ju en plattform för att diskutera saker och föra det här samtalet. Vi har haft två möten när vi pratat om sjukhusfrågan varav det ena var fullsatt. Det visar ju att intresset finns.