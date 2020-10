Polisen om Markarydsmordet: ”Ingen förståelse för den här kritiken”

Växjö tingsrätt skriver i sin dom att det är anmärkningsvärt att polisen inte kopplade samman larmet om en bil med stulna registreringsskyltar i Markaryd samma kväll som 70-åringen anmäldes saknad. 70-åringen uppgavs ha kört en liknande bil vid försvinnandet.

Inte fog för kritik

– I det här fallet har man följt alla de rutiner som finns. I efterhand är det lätt att lägga pusselbitar. När den här andra händelsen kom in till oss vid 23-tiden fanns det inga misstankar om brott, det rörde sig om en försvunnen person. De misstankarna uppkom dagen efter och då la polisen ihop de här händelserna och agerade, säger Robert Loeffel, polisens presstalesperson.

Robert Loeffel säger att stulna registreringsskyltar är ett rutinärende. Varje dygn hanterar polisens ledningscentral runt 1200 ärenden.

Ren tur om man kopplat ihop dem

Att uppgifterna om bilen med stulna registreringsskyltar och den 70-årige mannens bil överensstämde var ingenting som uppmärksammades av polisen där och då. Att larmen kom in via en ledningscentral, som hanterar en stor mängd ärenden, har inte spelat in, säger Robert Loeffel.

– Jag har jobbat på en liten ledningscentral och tagit emot sådana här ärendena också. Det är inte alls säkert att jag kopplat ihop de här ärendena som sker mellan olika skift som är sådana rutinartade ärende även att det är en sådan liten kommun, säger han och fortsätter:

– Det skulle varit att vi haft tur att någon hade gjort den sammankopplingen tidigare, men uppgifterna fanns inte vid den här tiden om misstanke om brott.

Ändrar inte arbetssätt

Han ser inget skäl till att polisen skulle behöva ändra sitt arbetssätt.

– Dagen efter framkommer det uppgifter i själva försvinnandet att det kan vara misstanke om brott. Då kollar man självklart vad har vi för olika ärenden i området och då hittar man det här.

Så det är ingen automatisk koll man gör i området vid ett försvinnande utan först vid en brottsmisstanke?

– Ja det är en helt naturlig del. Man måste komma ihåg hur mycket ärende det är som strömmar in varje dygn även i en liten kommun.