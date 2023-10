Polisens teori: Dödsskjutningen i Växjö en uppgörelse mellan kriminella

Det var under natten mot söndag som mannen hittades död utomhus på Araby i Växjö efter att polisen fått larm om skottlossning.

Personen är känd av polisen sedan tidigare och det utreds om händelsen har koppling till skjutningen vid Arenastaden i Växjö i augusti.

– Självklart ingår det som en del i vår arbetshypotes när vi utreder den här typen av brott, säger Robert Loeffel.

En kriminalteknisk undersökning av platsen gjordes under helgen och enligt polisen har en stor mängd material samlats in. Nu gås material från kameraövervakning igenom och polisen samlar in vittnesmål.

”Självklart olustig upplevelse”

För boende i området har helgens händelse väckt en känsla av otrygghet, berättar grannar för SVT. Något som Robert Loeffel har förståelse för.

– Självklart är detta en otroligt olustig upplevelse. Men som sagt, en arbetshypotes är att detta är ett ärende mellan olika kriminella och inte riktat mot allmänheten i stort.

Nu har det skett två skjutningar i Växjö under relativt kort tid, hur ska man tänka kring det?

– Tyvärr är inte Växjö olik någon annan stad av den här storleken. Det inträffar skottlossningar med jämna mellanrum överallt.

Anhöriga ännu inte hittade

Trots att det snart gått två dygn sedan den misstänkta dödsskjutningen har den avlidnes anhöriga ännu inte underrättats. Orsaken är att polisen inte hittat dem.

– Vi har inte lyckats nå några anhöriga. Vi har inte hittat några här i Sverige.