Polisens varnar kyrkobesökare inför allhelgona

Under den senaste veckan har det skett många bilinbrott i Nybro. Till en början mer planlösa nattliga inbrott, där tjuven slagit in rutorna och sedan rotat igenom bilarna efter allt av värde. Men under de senaste dagarna har stölderna blivit mer avancerade och skett under dagtid.

– De senaste dagarna så har vi haft inbrott där man sett att det funnits datorer, handväskor och andra värdesaker, säger Robert Loeffel, presstalesperson för polisen.

Även i samband med daginbrotten så har tjuven slagit sönder rutan för att sedan ta det värdefulla ur bilen. Men skillnaden är alltså att det sker på dagtid och att brotten är inriktade på bilar med kvarlämnade värdesaker.

Kyrkogårdar extra utsatta

– Generellt så vi att tjuvar som specialiserar sig på bilar ofta siktar in sig på tillexempel kyrkogårdar, friluftsområden och andra platser där folk tillfälligt lämnar bilen för ett kort ärende och då lämnar värdesakerna i bilen, säger Robert Loeffel.

Då kyrkogårdsparkeringarna riskerar att vara extra utsatta och eftersom många väntas besöka en kyrkogård för att tända ett ljus under helgen går polisen nu ut med en särskild varning.

– Lämna inga värdeföremål i bilen hur kort ditt besök än är. Töm bilen själv och låt inte tjuven göra det, säger Robert Loeffel.

Ingen misstänkt för bilinbrotten

I nuläget finns ingen misstänkt för bilinbrotten i Nybro men den lokala polisen har satt av mycket resurser för att utreda bilinbrotten och även bett allmänheten om hjälp via sociala medier. Något som annars är ovanligt när det rör sig om bilinbrott.

– Just nu har polisen i Nybro fullt fokus på de här bilinbrotten och de gör brottsplatsundersökningar på alla brottsplatser för att hitta spår efter gärningsmännen