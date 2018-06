Politiker får var sin surfplatta

I stället för att skriva ut kallelser och handlingar på papper kommer de förtroendevalda politikerna istället att hantera detta digitalt via en surfplatta, det rapporterar Smålandsposten.

Inköpen av surplattorna beräknas kosta 415 000 kronor per år, men samtidigt väntas kommunen spara in närmare 215 000 kronor per år på utskrifter.

– Det här är någonting som vi är helt eniga om, alla partierna vill det här, säger Anna Johansson (C) till Smålandsposten.

När en förtroendevald väljer att lämna sitt uppdrag ska surfplattan lämnas tillbaka.