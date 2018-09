En mäklare förklarar en riktning över en lägenhet. Arkivbild. Foto: TT

Priserna på bostadsrätter i Växjö stiger igen

Efter en rejäl dipp i priserna på bostadsrätter under sommaren har priserna nu stigit igen och ligger under augusti i snitt på 25 514 kronor per kvadratmeter enligt siffror från Svensk mäklarstatistik.