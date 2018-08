Arrangörerna befarar att biljettförsäljningen har påverkats av vädret, och att de troligtvis skulle ha fått fler biljetter sålda med en bättre väderpronos. De vågar inte ta några risker med evenemanget.

Några av artisterna som skulle ha medverkat i på festivalen är Papa Dee, Gamlebybandet The Cruisers och Västervikarna No More Angels. Festivalen kommer istället att äga rum i början av nästa sommar.