S i Växjö vill se hyresrabatt för tomma hyresrätter

Efter SVT Nyheter Smålands rapportering om att hälften av de nyproducerade kommunala hyresrätterna i bostadsområdet Galaxen i Växjö står tomma har Socialdemokraterna skickat in en skrivelse till de kommunala bostadsbolaget Vidingehem. Socialdemokraterna vill se en hyresreducering under en begränsad tid för dem som flyttar in.