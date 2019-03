Kraftig brand i sågverk – hyvleri går inte att rädda

Uppgifter om att branden brutit ut kom in till SOS Alarm klockan 02:21 under natten mot måndagen. Byggnaden som fattat eld är ett hyvleri inne på Tvärskog Timber. Räddningstjänsten har varit på plats med flera styrkor under natten.

– Det handlar om en byggnad på ungefär 50x50 meter, säger Daniel Svensson, operatör vid Trygghets- och larmcentralen (TLC) i Kalmar.

Går inte att rädda

Räddningstjänstens fokus har varit att minimiera brandens spridning till resten av sågverkets byggnader och till bostadshus som finns i närheten. Själva hyvleriet kommer dock inte gå att rädda.

– Nej, den byggnaden är nog ganska körd, säger Daniel Svensson.

Brinner fortfarande

Strax efter klockan 06 på måndagsmorgonen brinner det fortfarande lite i byggnaden och Trygghets- och larmcentralen har ingen prognos för när branden kommer att kunna vara släckt. Det finns resurser kvar på platsen men flera av dem har kunnat lämna under natten och morgonen.

Anmäls som mordbrand

Det finns inga uppgifter om att någon ska ha skadats i samband med händelsen. Det är inledningsvis okänt exakt vad som orsakade branden, och polisen har upprättat en anmälan om mordbrand i väntan på teknisk undersökning.