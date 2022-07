Nu byggs det enorma sandskulpturer i Kalmar igen – med flera internationella inslag

Efter två år av pandemipaus och coronanpassning kan man i år hitta sju stycken olika team, varav två svenska och fem lag från olika europeiska länder, på festivalen i Kalmarsundsparken

Tidigt under måndagsmorgonen påbörjades byggandet av grunden till skulpturerna, och ett av de internationella lagen som hade hittat dit tidigt var Ludo Roders och Joris Kivits från Nederländerna, som är med och tävlar med sin skulptur ”Close, yet so far apart”.

Ludo Roders och Joris Kivits framför grunden till sin skulptur där sanden håller på att packas. Foto: Jesper Johansson/SVT

– Vår skulptur ska symbolisera det som händer i Ukraina, med deras nationalblomma solrosen, tillsammans med en mamma och ett barn på ena sidan av blommorna och på andra sidan en soldat som kämpar för sitt land, säger Ludo Roders.

Sandskulpturfestivalen, som genomförts sedan 2013, har inte bara blivit ett populärt inslag för de boende i Kalmar. Även de internationella sandskulptörerna gillar det, och det tror Joris Kivits handlar mycket om förutsättningarna.

– Det är ett väldigt fint ställe att presentera skulpturer på. Jag har sett en hel del platser där vi har arbetat, och att ha dessa förutsättningar med parken, slottet och havet är fantastiskt.

Under fredagen kommer en eller två vinnande skulpturer på festivalen att utses, dels genom en omröstning på projektets facebooksida, och en utnämning av en jury.