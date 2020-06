Det är andra gången boendet har drabbats av smittan, och nu akuttestas personalen, skriver Barometern.

– Just nu känns det väldigt tungt. Jag tänker på den oro som många känner och jag tänker på den arbetssituation som flera av våra medarbetare haft under en längre tid. Just när vi såg trycket lätta lite så står de åter inför tunga uppoffrande uppgifter, säger kommunalrådet Anders Johansson (C) till tidningen.

Det är oklart hur smittan tagit sig in i boendet.