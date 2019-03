Per Schöldberg (C) Foto: Cecilia Ekströmer/SVT

Schöldberg trolig ersättare när Erlandsson avgår

Per Schöldberg (C), som toppade Centerpartiets riksdagslista i Kronoberg efter att Eskil Erlandsson (C) petats från förstaplatsen, blir sannolikt den som övertar den före detta jordbruksministerns riksdagsplats.

Själv uppger det före detta kommunalrådet att han är intresserad av uppdraget. – Ja, jag är tillgänglig för uppdraget om det är aktuellt, skriver Per Schöldberg, som är förste ersättare till riksdagen, i ett textmeddelande till Smålandsposten. Eskil Erlandsson tog sig in i riksdagen med hjälp av personkryss efter petningen, som motiverades med att partitopparna i länet ville ha ”förnyelse och föryngring” – trots att ålderssillnaden mellan kandidaterna bara var sex år. – Jag ställer mig frågan om anklagelserna mot Erlandsson var kända i Centerpartiet i Kronoberg redan då, säger statsvetaren Erik Wångmar. Dela Dela

