Växjös SD-ledare deltog nyligen i högerextrema kretsar

2017 blev Nils Sjöqvist Axelsson medlem i Sverigedemokraterna. Fram till drygt ett år innan var han en del av The Northern Brothers, en grupp som spelade in filmer där de pratar politik, tränar och poserar med skjutvapen, yxor och knivar. Filmer som sedan lades upp på social medier. Det skriver Smålandsposten.

Enligt stiftelsen Expo var The Northern Brothers en undergrupp till youtubern The Golden One och det finns filmer där Nils Sjöqvist Axelsson tränar ihop med The Golden One.

”Ungdomssynder”

The Golden One beskrivs i ett reportage från Dagens Nyheter som positivt inställd till Nordiska motståndsrörelsen, en militant nazistiska organisation som genom revolution vill upprätta ett nationalsocialistiskt samhäle.

Innan Nils Sjöqvist Axelsson blev medlem i Sverigedemokraterna under våren 2017, raderade han sitt liv på nätet.

– Jag tycker att detta är ungdomssynder och det är inget som jag skulle ha gjort igen. Men det är gjort och jag kan inte ta tillbaka det och jag ångrar det inte, säger Nils Sjöqvist Axelsson till tidningen.