Skogsbrand i Hemmesjö utanför Växjö

– Taktiken är att omringa branden snabbt. Just nu är det mest ris som brinner, säger Börje Andersson som är ledningsbefäl på räddningstjänsten,

Normalt är detta inte en brand som är särskilt allvarlig, särskilt när det är regn på gång. Men just nu är marken under väldigt torr, och det finns en risk att rötter och annat under jord börjar brinna vilket kan skapa större problem.

– Har vi tur och det kommer mycket regn så kan det hjälpa, säger Börje Andersson till SVT.

Lista – så har räddningstjänsten blivit bättre på att bekämpa skogsbränder