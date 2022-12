Skolskjutsar ställs in i Vimmerby och Markaryd på grund av halkan

I Markaryd fungerar skolskjuten som vanligt för elever i särskolan och elever från Traryd, skriver kommunen på sin hemsida.

I Vimmerby är det skolskjutsarna från Brantestad till Frödinge samt mellan Sevedstorp och Pelarne kyrka till Vimmerby ställt in under tisdagen på grund av halkan, skriver Vimmberby kommun på sin hemsida. Även i Rumskulla ställs skolskjutsar in under morgonen.

30-tal barn i Vimmerby

Joakim Svensson bedömning är att de inställda skoltransporterna drabbar ett drygt 30-tal barn.

Enligt kommunen kan fler skolskjutsar ställas in med kort varsel om vägarna inte är tillräckligt trafiksäkra.

– Det brukar vara någon eller några dagar per år vi får ställa in. Säkerheten måste gå först, säger Joakim Svensson.