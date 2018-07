Skottlossning på Islandsvägen

Under natten ska skott ha avlossats in i en lägenhet på Islandsvägen i Araby i Växjö. Ingen hörde dock av sig till polisne under natten utan en anmälan om skottlossningen kom in först under fredagsmorgonen.

– Standardfallet är att vi får in larm om en pågående skottlossning men den här gången är det ingen som har hört av sig det gör även att polisen i nuläget saknar vittnesuppgifter, säger Kim Hild på polisens ledningscentral.

Enligt polisen finns det varken vittnesuppgifter om någon som sett någon lämna platsen eller någon som kunnat berätta när skotten har skett.

– Så vi kommer att få arbeta ganska förutsättningslöst med vittnesuppgifter och om man har sett något alls under hela natten så kan det vara relevant, säger Kim Hild.

Polisen har därför funnits på plats under dagen för att samla in fynd och uppgifter och eftersom flera personer befann sig i lägenheten då skotten avfyrade så har en anmälan om mordförsök upprättats. Men ingen av personerna i lägenheten ska ha skadats.

– Nån typ av skarpt vapen har man använt sig av så det är skarpa skott som avlossats och inget luftvapen, säger Kim Hild.

Polisen kommer nu att utreda en eventuell hotbild mot de som befann sig i lägenheten och undersöka om det finns någon koppling till tidigare händelser.

– Man kan i nuläget inte säga något alls om koppling till andra händelser, vi måste veta först om det finns någon hotbild, säger Kim Hild.

I nuläget vill polisen inte gå ut med fler uppgifter om hur många skott som avlossats eller liknande då man inte vill risker att färga eventuella vittnesuppgifter som kan komma in i efterhand.