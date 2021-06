Skyddsombud tar strid mot universitetet – vill se fortsatt distansundervisning

– Som ett av två universitet så vill man gå i spetsen, när de annars brukar vilja vänta in och se vad andra lärosäten gör, säger Per Bjellert, huvudskyddsombud för de anställda som jobbar på LNU i Kalmar.

Under torsdagseftermiddagen ska Per Bjellert och hans motsvarighet i Växjö ha ett möte med universitetsledningen och där kommer frågan att komma upp. Ett av argumenten de kommer att framföra är att de tycker att Linnéuniversitetet åtminstone bör vänta in att restriktionen om att alla som kan ska jobba hemifrån, tas bort den 15/9.

”Kommer att markera hårt”

– I eftermiddag kommer vi att markera hårt. Det har hänt saker sedan beslutet om att hålla undervisningen på plats togs, säger Per Bjellert och syftar på den nya mutationen som bland annat förekommit på universitetetsområdet i Växjö.

Men kommer inte de allra flesta av lärarna redan vara vaccinerade vid terminsstarten, vad spelar det då för roll?

– Många kommer att vara färdigvaccinerade, det stämmer. Men en del är unga och kommer absolut inte att ha hunnit få två sprutor och ha hunnit vänta i de två veckor som det sägs behövas för att sprutan ska ge skydd, säger Per Bjellert till SVT Nyheter Småland.

Har fått gehör för kritik

Enligt honom har skyddsombuden fått gehör för mycket av den kritik som de riktat mot hur universitetet hanterat riskerna kring covid 19, men menar att det i flera fall har tagit för lång tid.

SVT Nyheter Småland har sökt universitetsdirektören och biträdande universitetsdirektören för en kommentar, men de har ännu inte återkommit.