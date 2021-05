Småländsk showcasefestival ska bli nytt nav i musikbranschen

Målet är tydligt. Kalmar län vill bli en plats att återvända till för alla musikintresserade. Festivalen som idag, torsdag, har premiär har mycket att bjuda sin publik på.

Blandar livemusik med samtal

– Det är högkvalitativ musik som förinspelats på grund av pandemin. Men också om du är intresserad av branschen i stort, vad händer med livemusiken. Då har vi paneler med branschpersoner som pratar om sina kunskaper, säger Emelie Stockhaus.

Under festivalen uppträder 23 olika handplockade artister och band. Bland annat OskarshamnsbaseradeT & The Rex. Men målet på sikt är att ha många fler.

– Målet är att det ska vara fysiskt på plats, men pandemin kom emellan så det blev digitalt. Vi vill göra det till en folkfest de kommande åren.

Showcase-festival

Live at Heart Southeast är en showcase-festival som är skapad tillsammans med Länsmusiken i Kalmar Län, Talentcoach och kommunerna Hultsfred, Kalmar och Oskarshamn samt i samarbete med festivalen Live at Heart i Örebro som är en del av The Innovation Network of European Showcases (INES).

En av de mer kända showcase-festivalerna är South by Southwest i USA.

– I Sverige finns det inte många och därför är det väldigt roligt att få göra det här i Kalmar, säger Emelie Stockhaus.