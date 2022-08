Hon fick jobb hos en av Europas främsta orkestrar

Anna hade det tufft med att ta sig in på arbetsmarknaden som flöjtist under pandemiåren, men nu väntar drömjobbet i London. Foto: Sandra Carlsson/SVT

Anna Steirud, 27 år från Oskarshamn, har under pandemin haft tufft att ta sig in på arbetsmarknaden som flöjtist. Nu har dock drömmen slagit in och om en vecka går flyttlasset mot London där hon ska spela i en utav Europas främsta orkestrar.