Därför korkar smittspårningen i Kronoberg igen – nästan ingen personal

Region Kronoberg gick under onsdagen ut med att det just nu kan ta längre tid än tre dagar innan en smittspårare på regionen kontaktar en person som testats positivt för covid. Just nu kan det dröja upp till två veckor innan regionen hör av sig.

– Det är ett väldigt ansträngt läge. Denna veckan har det varit otroligt tufft, säger Yvonne Hellsten som är verksamhetschef på samordningsenheten där smittspårningen finns.

Det är ont om personal som kan jobba med smittspårningen. Och trots en ökande smittspridning i länet har endast fem smittspårare varit i tjänst under veckan som gått.

Fler på måndag

Nästa vecka utlovas dock ändring.

– Hela regionen har steppat upp idag och gjort en kraftsamling. På måndag kommer det att vara helt annorlunda. Då kommer det att vara fler än 20 smittspårare i tjänst, säger Yvonne Hellsten.

Är du nöjd med situationen, som den ser ut?

– Nej, det klart att jag inte är. Ingen är väl nöjd med covid-19, säger Yvonne Hellsten.